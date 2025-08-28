Milan, Ambrosini: 'La squadra è più debole dell'anno scorso. Vlahovic...'

Il Milan invece sembra la grande che ha iniziato peggio. È d’accordo? "Sì. L’assenza di Theo e di altri giocatori importanti si è fatta sentire. Alcuni sostengono che la squadra di oggi sia più debole di quella dello scorso anno. Io dico che è presto per dare giudizi, anche perché il mercato è ancora aperto. Però, al momento, Inter e Napoli sono superiori, Juventus compresa".
Un centravanti come Vlahovic risolverebbe i problemi? "Beh, è un ottimo giocatore e i calciatori forti possono sempre fare la differenza".
Modric e De Bruyne: la Serie A è davvero un campionato per “vecchi”? "Direi di no. Sono arrivati con motivazioni diverse: Luka per trasmettere leadership, De Bruyne come operazione di rilancio totale. In entrambi i casi parliamo di campioni che alzano il livello".
