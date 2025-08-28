Pianeta Milan
Milan, Ambrosini: “La squadra è più debole dell’anno scorso. Vlahovic…”

Ambrosini, intervistato dal Corriere dello Sport, analizza il momento del Milan: dalla sconfitta con la Cremonese al nodo sul numero nove.
Francesco De Benedittis

Massimo Ambrosini, ex campione rossonero e oggi opinionista DAZN, è stato intervistato da Monica Colombo per il Corriere dello Sera. Nel corso della lunga intervista ha parlato molto di Milan, soffermandosi soprattutto sulla recente sconfitta contro la Cremonese. Ha poi fatto il punto anche sulla questione legata al numero nove. Ecco le sue parole.

Milan, Ambrosini: "La sconfitta del Milan è stata una doccia gelata"

Che impressione le ha lasciato la prima giornata di campionato?"È stata una doccia gelata. Mi riferisco in particolare alla sconfitta del Milan. Pochi se l’aspettavano, soprattutto dopo un precampionato pieno di entusiasmo. È vero che mancano ancora quattro giorni alla fine del mercato e che Leao non c’era, ma è stata comunque una sorpresa"

Il Milan invece sembra la grande che ha iniziato peggio. È d’accordo? "Sì. L’assenza di Theo e di altri giocatori importanti si è fatta sentire. Alcuni sostengono che la squadra di oggi sia più debole di quella dello scorso anno. Io dico che è presto per dare giudizi, anche perché il mercato è ancora aperto. Però, al momento, Inter e Napoli sono superiori, Juventus compresa".

Un centravanti come Vlahovic risolverebbe i problemi? "Beh, è un ottimo giocatore e i calciatori forti possono sempre fare la differenza".

Modric e De Bruyne: la Serie A è davvero un campionato per “vecchi”? "Direi di no. Sono arrivati con motivazioni diverse: Luka per trasmettere leadership, De Bruyne come operazione di rilancio totale. In entrambi i casi parliamo di campioni che alzano il livello".

