Milan, Ambrosini: “Krunic ha reso semplici delle giocate complicate”

In seguito al match tra Monza e Milan, che ha visto i rossoneri imporsi per 0-1 grazie alla rete di Junior Messias, è intervenuto ai microfoni di DAZN l'ex centrocampista del Diavolo Massimo Ambrosini. L'attuale commentatore ha analizzato la prestazione di Rade Krunic contro i brianzoli sottolineando come abbia reso semplici della giocate che in realtà erano complicate. Di seguito le sue parole.