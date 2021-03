Milan, Ambrosini: “Kessie è dominante. Sembra che non faccia fatica”

Ambrosini esalta Kessie

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ambrosini ha esaltato Franck Kessie, vero leader della squadra di Pioli.

“È dominante nella tranquillità. Sembra che non faccia fatica. Credo abbia sbagliato tre tempi. Un’evoluzione notevole, che parte dallo strapotere fisico, al quale ha abbinato un’ottima gestione del pallone. È l’anima alla quale tutti si aggrappano quando non c’è Zlatan Ibrahimović“. Non solo campo, ma anche calciomercato: il Milan pensa al nuovo Messi.