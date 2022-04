Milan, Ambrosini: “Ibrahimovic? Non andrà avanti per fare la figurina”

Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, ha parlato della possibile permanenza al Milan di Zlatan Ibrahimovic in vista della prossima stagione

Massimo Ambrosini , ex capitano rossonero, ha parlato della possibile permanenza al Milan di Zlatan Ibrahimovic in vista della prossima stagione. A suo avviso, se lo svedese dovesse stare ancora bene, potrebbe tranquillamente proseguire la sua avventura. Una cosa è certa: Ibra non rimarrebbe per fare solo la figurina. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

Della quale fa parte anche Ibra. Lo vede anche in un Milan targato Investcorp? "Se sta bene perché no? Se Zlatan deciderà di andare avanti, non sarà per fare la figurina. In questo senso la nuova proprietà potrà stare serena: andrebbe a confrontarsi con un uomo ben consapevole di quello che può ancora dare".