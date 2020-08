Milan, Ambrosini: “Donnarumma? Un bell’effetto vederlo capitano”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, ha parlato di Gianluigi Donnarumma ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Nelle ultime partite, ‘Gigio’ ha indossato la fascia da capitano. Queste le impressioni di uno dei capitani della storia rossonera: “Un bell’effetto vedere Donnarumma capitano. Adesso è più maturo e può rappresentare qualcosa di molto importante. Per me Gigio è una figura che ha permesso a tanti tifosi di sopportare anni disgraziati. I ragazzini di oggi si riconoscono in lui”.

REINA SARA’ IL PROSSIMO PORTIERE DELLA LAZIO >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>