Milan, Ambrosini: “Ecco qual è la nostra eredità rossonera”

Da oggi, mercoledì 9 novembre è disponibile, in esclusiva sull'app di DAZN, il docufilm che celebra le notti rossonere in Champions League , nel periodo magico tra il 2003 e il 2007.

Sul significato del Milan : "Noi non saremmo stati noi senza il Milan, e quel Milan non sarebbe stato quel Milan senza di noi. È questa la nostra eredità".

Un calciatore come Ambrosini ha lasciato il segno al Milan. Per l'ex centrocampista 489 presenze in maglia rossonera con 36 gol. Uno dei "senatori" che ha rappresentato per anni una delle mediane più forti di tutta Europa.