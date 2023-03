Milan, Alessio: “Avere a disposizione Morata e Giroud sarebbe tanta roba”

Angelo Alessio ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità che al Milan giochino insieme Alvaro Morata e Olivier Giroud

Fabio Barera

Negli ultimi giorni diverse testate hanno riportato il possibile interessamento del Milan per l'attaccante Alvaro Morata, che agirebbe da comprimario di Olivier Giroud. Di questa coppia offensiva ha parlato Angelo Alessio, ex vice di Antonio Conte alla Juventus e al Chelsea, come riportato da gazzetta.it.

Alessio si è soffermato in modo particolare sulla possibilità di vedere i due giocare insieme, sostenendo come questo sia abbastanza complicato da pensare: “Se si concretizzeranno le voci di mercato il Milan dovrà fare di volta in volta delle scelte. Non sarà semplice schierarli insieme, credo che una staffetta sia inevitabile. Possono coesistere se ogni tanto Morata fa l’esterno, come successo alla Juve. I numeri dicono però che da 9 dà il meglio. Se il Milan fa un investimento del genere, è per metterlo al centro dell’attacco”.

L'ex vice di Antonio Conte ha proseguito inoltre parlando della possibilità che i due, anche senza giocare insieme, possano condividere lo spogliatoio: “Con lo spagnolo, i rossoneri andrebbero sul sicuro perché conosce la Serie A. Oltre a essere un uomo spogliatoio, a 30 anni è un giocatore in piena maturità e farebbe fare alla squadra di Pioli un salto a livello internazionale. In una rosa importante ci sta bene, avere a disposizione Morata e Giroud sarebbe tanta roba. Sono due ragazzi eccezionali ed educati, che non danno problemi e sanno come farsi apprezzare". Milan, ecco chi può essere il vice Theo nella prossima stagione >>>