Milan, Alciato: “C’è un problema attacco, ma non criticherei la società”

Il giornalista Alessandro Alciato ha parlato del problema in attacco di un Milan che non riesce più a segnare. Questo è un dato di fatto, ma la dirigenza rossonera non merita nessuna critica . D'altronde, un paio di anni fa, il club sostava in posizioni di classifica decisamente differenti. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'.

"Il Milan e il problema attacco? Sì, ma non criticherei la società, anche pensando a dove era un paio di anni fa quando si parlava di sostituire Pioli con Rangnick e anche Maldini perché non era compatibile con il tedesco. Se è lassù è un punto di forza assoluto di Maldini, Pioli e Massara. Il Napoli ha mancato l'occasione domenica, ma la Fiorentina sa giocare a calcio e divertire. Italiano si sapeva che era bravo ma forse non ci si aspettava a questi livelli. C'è la sua mano nella Fiorentina. Anche la società ha gestito bene la cessione di Vlahovic, incassando a gennaio una bella cifra evitando il rischio di perderlo a zero. E poi c'è il Viola Park che ho visitato con Infantino e che sarà un gioiello, in Europa ce lo hanno in pochi così".