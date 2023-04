Milan, Albertosi: “La parata di Maignan su Di Lorenzo? Bellissima”

Sulla parata su Di Lorenzo: "La parata è bellissima. Ma si sa che Maignan è proprio bravo, infatti quando il Milan lo ha perso per qualche mese la squadra ne ha risentito parecchio. La difesa non aveva la sicurezza che ha quando c’è lui in porta. Non dimentichiamo che Maignan è stato determinante per lo scudetto del Milan l’anno scorso". Champions League, vittoria italiana? Ecco le carte del Milan