Milan, Albertini: “Renato Sanches? Sostituire Kessie è dura per chiunque”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Renato Sanches come eventuale sostituto di Franck Kessie. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'.

Albertini sul rinnovo di Kessié: "La difficoltà è nel programmare, perché da una parte il Milan costruisce credibilità per il futuro valorizzando i suoi talenti, ma dall’altra ne perde un pezzettino se li lascia andare via quando sono al top. È un discorso ampio: andare incontro alle richieste di Kessié vorrebbe dire “esporsi” alle richieste successive dei Theo Hernández e così via. Bisogna capire in che tempi il Milan vuole arrivare ai vertici, anche europei".