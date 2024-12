Al-Khelaifi sulla Superlega: “Non esiste. In realtà non è mai esistita”

Nasser Al-Khelaifi , presidente del Paris Saint-Germain , è tornato a parlare della Superlega , un progetto che avrebbe coinvolto anche il Milan , insieme a club di élite come Juventus, Inter, Barcellona e Real Madrid. In un’intervista ai microfoni di Marca, Al- Khelaifi ha ribadito la sua opposizione alla competizione, sottolineando come questa minacciasse l’integrità del calcio europeo e il suo sistema competitivo. Ecco, di seguito, le sue parole:

"No, non esiste. In realtà non è mai esistita, se non nella testa di pochi illusi. E ora, con il nuovo format delle tre competizioni maschili UEFA e la rinnovata Coppa del Mondo per club FIFA, è impossibile. Nessuno la sosterrà: né i tifosi, né i giocatori, né i media, né i governi, né i club... Sapete che solo due club lo sostengono; Spero che un giorno si renderanno conto del loro errore di giudizio e ritorneranno nella famiglia europea".