Milan, Agresti: “Rangnick? E’ una scelta rivoluzionaria, sono curioso”

ULTIME NEWS MILAN – Stefano Agresti, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato della probabile scelta del Milan di puntare su Ralf Rangnick per il prossimo anno. Ecco le sue dichiarazioni: “Rangnick? In Germania è un personaggio considerato molto particolare. Ha mostrato un bel calcio con le sue squadre e dicono abbia un carattere spigoloso. Vuole fare il manager, sono molto curioso di vederlo all’opera in Italia. E’ una scelta rivoluzionaria”. Intanto il direttore sportivo del Flamengo ha parlato di Lucas Paqueta, continua a leggere >>>

