Milan, Agostini: “Passare il turno in Champions League? C’è solo un modo”

Massimo Agostini, ex attaccante rossonero, ha analizzato Porto-Milan e ha offerto una piccola speranza di passare il turno in Champions

Renato Panno

Massimo Agostini, ex attaccante rossonero, ha analizzato Porto-Milan e ha offerto una piccola speranza di passare il turno in Champions League. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "A livello internazionale se non sei al top paghi dazio. In campionato magari riesci a sopperire alle assenze ma in Champions il discorso cambia. E anche contro il Porto, squadra abbordabile, fai fatica. E ora con tre gare e zero punti è dura. Sarà fondamentale battere il Porto a Milano".

Ieri il Milan è sembrato mancare anche dal punto di vista del carattere... "La Champions ci ha insegnato che se non ci metti qualcosa in più è molto difficile. Se certe lacune emerse ne primo tempo col Verona te le porti dietro anche in Champions, in questa competizione trovi squadre con un'altra struttura. E' vero che durante la partita ci sono state situazioni controverse ma non ci si può attaccare a queste cose".

Percentuali per il Milan di superare il girone? "Ripeto servirà battere il Porto e sperare che l'Atletico perda col Liverpool. A quel punto può tornare in gioco visto che ci sarebbe poi lo scontro diretto da giocare con gli spagnoli". Intanto il Milan pensa al calciomercato: duello con l'Inter per un difensore.