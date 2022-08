Milan, agenti De Ketelaere: “Non solo Leeds, altre squadre lo seguivano”

"Su Charlers c'erano West Ham, Newcastle, Arsenal. Ma con loro il discorso non è mai andato avanti. Anche il Barcellona lo segue da tempo, ma non pensavamo che fosse la mossa giusta. Finanziariamente, il Leeds sarebbe stata l'opzione migliore. Per il club, per Charles, per noi. Ma Charles ha voluto aspettare ancora un po': 'Se c'è qualche altra opzione, forse posso valutare se andare al Leeds è la cosa giusta da fare'. Quando Charles ha sentito che il Milan lo voleva al 100%, le cose hanno iniziato a cambiare”. Milan, ecco chi può arrivare in mediana. Le ultime news di mercato >>>