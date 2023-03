Milan, l’agente di Pobega: “Tommaso vuole riguadagnarsi il posto”

Milan, le parole dell'agente di Tommaso Pobega sul suo assistito

Sul momento che sta vivendo Pobega: "C'è da fare un distinguo: fino a gennaio Tommaso ha giocato e anche con continuità, per essere al primo anno di Milan. Ha fatto 21 presenze e segnato anche in Champions League, quindi molto bene. Nell'ultimo mese ha giocato poco e adesso l'aspettativa è quella di lavorare per riguadagnarsi il posto. Vi racconto un episodio successo qualche anno fa: Tommaso Pobega è andato a giocare alla Ternana, poi in Serie B al Pordenone ed era pronto per la Serie A. A luglio mi arriva una telefonata del ds Corvino e mi dice che vuole prendere Pobega al Lecce, dove c'era grande ambizione. Mi vedo costretto a dire di no perché avevo diverse squadre di A su di te. Nello stesso mercato io ho rappresentato per l'Italia Jens Petter Hauge del Bodo e mi richiama Corvino: stessa storia, anzi Hauge fa anche gol contro il Milan e finisce proprio a giocare in rossonero".