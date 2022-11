Milan, Adani su Maldini: “Con i difensori di oggi non c’è partita”

Lele Adani, nella sua trasmissione in streaming Bobo Tv, ha parlato anche di Paolo Maldini, parlando non della sua carriera da dirigente. Adani ha incensato le sue giocate da difensore del Milan, quando dominava gli attacchi avversari. "Non parlo di Paolo Maldini, le mie parole ne abbasserebbero le qualità. Andatelo a vedere quando giocava al Milan. Studiatelo per vedere cosa vuol dire essere il più forte difensore di sempre. Con tutto il rispetto per i calciatori che ci sono oggi, che ci saranno e che ci sono stati, per me non c'è assolutamente paragone. Aveva tutto quel che serve. Una cosa che non puoi imparare, è un dono di Dio. Tutti i difensori dovrebbero vedere come giocava Paolo." Queste le parole di Lele Adani, che ha regalato grandi apprezzamenti all'attuale dirigente rossonero. Segui con noi il live testuale di Milan-Salisburgo