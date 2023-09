Adani: “Il Milan va celebrato. Per me è vincente già adesso”

L'ex nerazzurro spiega: "Hanno nuove idee ed entusiasmo"

Adani, quindi, ha parlato anche dell'inizio di stagione del Milan, che ha iniziato la sua stagione in campionato con tre vittorie nelle prime tre partite. "Il Milan va celebrato. Il Milan, comunque, ha fatto un lavoro straordinario già adesso. Il Milan per me è vincente già adesso, vincente nelle scelte e nel progetto. Non dimentichiamo quello che è successo due mesi e mezzo fa, tutto è ripartito velocemente. Che tutto sia ripartito così e che ci siano questi risultati e questo entusiasmo, per me il Milan è già vincente e straordinario. Ha fatto tutto bene: gli acquisti, le nuove idee dell'allenatore, l'entusiasmo che hanno ricreato. Il Milan è la storia più intrigante ed entusiasmante". Inter-Milan, le quattro chiavi di lettura del derby >>>