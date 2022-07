Milan, Adani: “De Ketelaere sarebbe l’acquisto a cinque stelle del mercato”

“Lo so, non è ancora arrivato al Milan, anche se incrocio le dita perché succeda. Mi piacerebbe troppo vedere il belga del Bruges nella nostra Serie A e concedetemi di partire proprio da lui, anche se al momento non è un affare fatto, nell’analizzare le possibili rivelazioni del prossimo campionato. Lasciando da parte i big, De Ketelaere sarebbe l’acquisto a cinque stelle di questa sessione di mercato, la gemma più preziosa e pronta a sbocciare. Ha semplicemente tutto quello che serve per sfondare, a cominciare dalla testa e per finire ai piedi. Quello che mi colpisce di lui, al di là dei gol o degli assist per i compagni (e i numeri parlano chiaro, sono straordinari per un 21enne, anche se in un campionato minore…), è la postura del corpo nel ricevere palla pensando già alla giocata successiva".