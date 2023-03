Milan, Adani su De Ketelaere: “È stato subito apprezzato dai compagni”

Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla classe Charles De Ketelaere, trequartista del Milan

Il noto opinionista ed ex calciatore Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 90° Minuto in merito a Charles De Ketelaere, trequartista del Milan, sostenendo come il giocatore sia stato subito apprezzato dai compagni e sia giusto attenderlo. Di seguito le sue parole.