Milan, Abate: “Pensavo sarei diventato un dirigente, poi…”

Ignazio Abate , tecnico del Milan Primavera , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ( LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE ).

Ignazio Abate è stato un buon giocatore per il Milan . Da terzino ha tenuto con forza e voglia la maglia da titolare per anni, tanto da vincere lo scudetto con Massimiliano Allegri.

Sul come è diventato allenatore: «Io pensavo sarei diventato un dirigente, infatti ho completato il corso da direttore sportivo. L'unica a non crederci era mia moglie. Mi diceva "Farai l'allenatore", e io: "No, impossibile". Mi sono iscritto al corso solo per completare la formazione ed è stato un colpo di fulmine. Farfalle nello stomaco, vocazione che ti prende la testa. Mi capita che qualcuno mi parli e io guardo nel vuoto: sto pensando alla partita o alla squadra».