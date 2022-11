Milan, Abate: “Stiamo gettando le basi per il futuro”

Ignazio Abate , tecnico del Milan Primavera , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ( LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE ).

Alla richiesta sulla stagione in corso, Abate è stato molto diretto e sicuro della sua risposta. Il neo tecnico sta lavorando con ragazzi giovani con lo scopo di farli crescere. Un lavoro per nulla semplice e che richiede tempo. Ecco una piccola parte di dichiarazione.

Sulla soddisfazione per la stagione fin qui condotta dal Milan Primavera: «Sì, io sono convinto che stiamo gettando le basi per il futuro della Primavera. Io amo costruire da dietro e avere la palla perché è con la palla che si migliora. E faccio giocare i giovanissimi, senza paura di mandarli in campo con i più grandi».