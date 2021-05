Milan, Dalot: “Pioli mi ha insegnato tanto, ecco cosa diceva alla squadra”

Diogo Dalot ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole su Stefano Pioli, tecnico del Milan

Diogo Dalot ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole su Stefano Pioli, tecnico del Milan: "Cosa ti ha insegnato Pioli? Che la squadra deve essere concentrata per tutti i novanta minuti e consapevole di ogni singolo aspetto della partita, di ciò che sta succedendo. E la convinzione che tutto quello che prepari in allenamento lo ritroverai in partita, che andrà esattamente così".