Mihajlovic dimentica il suo passato al Milan: “Per lo scudetto tifo Napoli”

Sinisa Mihajlovic , al termine di Napoli-Bologna, si è sbilanciato sulla lotta scudetto. Milan o Napoli? La risposta è chiara e precisa. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Abbiamo perso contro una squadra più forte, forse avremmo perso anche senza i due rigori. Non voglio commentare l'arbitraggio, certo mi sembra strano che dopo le partite del Bologna mi chiediate sempre le situazioni fischiate a nostro sfavore. Mi ricordo un'espulsione di Soriano per una gomitata con rigore contro, oggi sull'1-0 ho visto una gomitata di Osimhen e nessuno ha detto niente . Andiamo avanti, i ragazzi hanno cercato di fare quello che avevamo preparato, il primo gol l'abbiamo preso su una palla in uscita. Diventa difficile, una volta giochi in nove e una volta con due rigori contro. Sono già più forti in partenza, così diventa impossibile".

Ha affrontato in pochi giorni Milan e Napoli, chi vede favorito per lo scudetto? "Diciamo che io tifo per il Napoli, ha un pubblico meraviglioso e sarei contento se vincessero. Non so che succederà, l'unica cosa che può incidere è la Coppa d'Africa".