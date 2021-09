Messias, Stroppa: “Al Crotone ci facevamo una domanda…”

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, nell'intervista rilasciata Tuttosport ha svelato un piccolo retroscena su Messias al Crotone

Junior Messias, allenatore del Monza, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Stroppa ha svelato un piccolo retroscena su Messias, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto: "Non posso essere sorpreso per il suo passaggio al Milan perchè il suo percorso è un'evoluzione continua e lo sarà ancora, nonostante i suoi 30 anni. E questo che è sorprendente. Fin dai primi allenamenti a Crotone dava la sensazione di un giocatore che meritasse ancora di più della Serie B. La domanda che ci facevamo dentro di noi era: "Cosa ci fa qua uno cosi...". Perchè fisicamente, tecnicamente e anche mentalmente non sembrava avere un difetto..". Intanto si complica il rinnovo di Franck Kessie.