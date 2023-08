Milan, Scaroni: “Il mercato? Merito a Furlani appoggiato da Cardinale”

"Lo sapete bene, dietro a questa campagna acquisti non ci sono io ma c’è il grande lavoro del nostro amministratore delegato Giorgio Furlani, con l’appoggio del nostro azionista di riferimento Gerry Cardinale: segue ogni aspetto della vita del club, e il mercato in particolare. Il calcio è uno spettacolo, mi auguro che Stefano Pioli e i suoi ragazzi riescano a esaltare i nostri tifosi. Come per lo Scudetto 2022 e l’ultima grande stagione in Champions League", ha concluso il Presidente rossonero. De Ketelaere dal Milan all'Atalanta, le ultime news >>>