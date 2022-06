Mercato Milan – Raspadori: “Futuro? Non lo so, ma mi sento pronto”

Nei giorni scorsi il Milan ha incontrato gli agenti di Giacomo Raspadori per manifestare il proprio interesse nei confronti dell'attaccante del Sassuolo. Il classe 2000 ha vissuto la sua prima stagione da titolare in Serie A, totalizzando 10 gol e 6 assist in 36 presenze. È troppo presto o è il momento giusto per fare il salto di qualità? Queste le dichiarazioni del giocatore nell'intervista rilasciata a 'SportWeek'.