Mercato Milan – Ds Brest: “Faivre non vuole andare via a gennaio”

Gregory Lorenzi, direttore sportivo del Brest, ha parlato del futuro di Romain Faivre, trequartista spesso accostato al Milan

Gregory Lorenzi, direttore sportivo del Brest, ha parlato del futuro di Romain Faivre, trequartista spesso accostato al Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'L'Equipe': "Siamo molto tranquilli. La nostra volontà è quella di tenere Romain fino alla fine della stagione. E lui non ha espresso il desiderio di andare via a gennaio. Ma se ci fosse un'opportunità, che il club non può rifiutare, la valuteremo. Ma la nostra prima volontà è che rimanga, poi in estate riesamineremo la situazione". Milan, Kessié via a zero? Ecco un'idea per il sostituto! Le ultime >>>