In quanto ex difensore, a Materazzi è stato chiesto un commento su Giovanni Leoni, classe 2006 che ha stupito gli addetti ai lavori nel finale di campionato, tanto da finire sul taccuino di tutti i direttori sportivi delle big di Serie A. In particolare, gli è stato domandato se sia pronto per un salto simile: "Se lo vogliono Inter, Milan e Juve… Secondo me è pronto. Il vantaggio dell'Inter è che essendoci Chivu sanno cosa chiedere uno all'altro".