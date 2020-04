Materazzi: “Balotelli e i calzini del Milan, dovevo picchiarlo!”

NEWS MILAN – Quella volta che Mario Balotelli ha rischiato di “prenderle” da Marco Materazzi. L’ex difensore dell’Inter ha raccontato un retroscena riguardante il passato nerazzurro dell’ex “Super” Mario.

Materazzi con una diretta sul profilo Instagram di Frey, ha raccontato un retroscena su Balotelli: “È il numero uno, bravissimo ragazzo, ma ogni tanto dovevo dargliele: si presentò coi calzini del Milan. Lo dovevo picchiare, ma gli voglio bene. Non è una m…a, è bravo, un bambinone. Il primo allenamento con noi ha provato a farmi tunnel, non è riuscito a passare: io e Cordoba gli abbiamo dato il ben servito”.

Balotelli con i calzini del Milan. Niente di strano, se non fosse per il fatto che ancora fosse un giocatore dell’Inter. Intanto abbiamo “ipotizzato” il Milan del futuro con un “ex” Inter in panchina: Luciano Spalletti. Ecco come potrebbe essere il suo 11 in rossonero >>>

