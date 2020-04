Materazzi: “Andare al Milan? Lo avrei fatto per un semplice motivo”

ULTIME NEWS – Marco Materazzi dall’Inter al Milan? Nemmeno per sogno diranno i tifosi nerazzurri. Eppure uno degli eroi del Mondiale 2006 ha dichiarato che sarebbe andato volentieri al Milan. Ecco le sue dichiarazioni in diretta Instagram: “A fine carriera io non sarei mai andato né al Milan né alla Juventus, ma prima dei Mondiali forse sarei andato al Milan per orgoglio, per giocare con Maldini e Nesta. Non sarei andato per soldi, scelsi di rimanere e alla fine è andata bene, sono diventato tifoso dell’Inter”. Intanto un terzino destro che piace da tempo al Milan potrebbe ritornare di moda, continua a leggere >>>

