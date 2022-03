Martorelli: “Tornasse indietro, Donnarumma rimarrebbe al Milan”

L'agente Giocondo Martorelli ha parlato del portiere Gianluigi Donnarumma tra passato (Milan) e presente (PSG) ai microfoni di 'TMW Radio'

Giocondo Martorelli , procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di 'TMW Radio' di Gianluigi Donnarumma alla luce dell'errore, madornale, commesso in Champions League contro il Real Madrid e valso l'eliminazione del suo PSG agli ottavi di finale. Martorelli è tornato anche sul passato in rossonero del portiere della Nazionale Italiana .

"Quando si parlava del non prolungamento col Milan dissi che era uno di quegli sbagli che alla lunga paghi. Sono errori di valutazione che tornano dietro come un boomerang, la scelta di lasciare i rossoneri per una situazione ibrida come il PSG è stata scellerata. Per di più senza sapere di avere il posto assicurato ... Potesse tornare indietro sono certo rimarrebbe".