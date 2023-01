Marotta: “Spero in una bella partita contro il Milan”

Sulla Coppa Italia : "La Coppa Italia si sa che è una competizione molto affascinante a cui i grandi club credono molto, per cui questa sera non bisogna assolutamente sottovalutare l’avversario e cercare assolutamente di passare il turno".

Sul Milan: "Anche quello è un trofeo e una finale ricca di contenuti, affascinante e inedita che manca da tanti anni. Non si gioca in Italia, ma il contesto televisivo c’è e spero che sia una bella partita e un bello spot per il nostro movimento calcistico".