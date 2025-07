Marotta: “Lo stadio è una questione che ci sta molto a cuore, ma non…”

"La nuova proprietà è presente anche oggi, la loro è una presenza continua e molto silente. Oaktree è presenza soprattutto lungimirante: spesso i fondi vengono catalogati in modo negativo, ma da parte nostra la visione è molto ambiziosa. Qui ad Appiano sono stati stanziati investimenti nuovi, sono in corso dei lavori perché questo è cuore pulsante della nostra società e la proprietà ha risposto alle nostre sollecitazioni, dando un apporto in quello che è processo di innovazione del centro per renderlo più efficace e moderno".