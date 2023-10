Marocchino: “Scudetto alla Juventus? La vedo dietro a Inter e Milan”

Intervistato dai microfoni di Tuttosport , l'ex Juventus Domenico Marocchino ha parlato della Juventus in toto. Tra le sue parole anche una sorta di pronostico per quanto riguarda la possibile classifica finale, con le sue favorite allo scudetto. Ecco le sue parole.

"Le assenze in attacco della Juventus in attacco pesano. Per lo scudetto non è la favorita: Giuntoli ha ragione quando dice che Inter, Milan e Napoli sono più avanti. Siamo ancora all'inizio della stagione e resta ancora molto presto per dare le prime sentenze di un campionato al momento molto equilibrato". LEGGI ANCHE: Milan, da adesso si può acquistare la maglia da portiere di Giroud >>>