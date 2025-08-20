Pianeta Milan
Pasquale Marino, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato del nuovo Milan di Massimiliano Allegri a tuttomercatoweb.com. Le sue parole
Il Milan ha debuttato ufficialmente nella stagione 2025/26 con la vittoria per 2-0 contro il Bari. Ora manca meno di una settimana all'esordio in campionato. Alla prima giornata a San Siro ci sarà la Cremonese. Come sempre accade in questo periodo, vari opinionisti danno il loro parere sulla Serie A alle porte. Tra questi, è intervenuto Pasquale Marino, ex allenatore dell'Udinese, a tuttomercatoweb.com. Di seguito, si riportano alcune sue osservazioni.

A Marino sono state fatte molte domande sia sulla Serie A sia sulla Serie B. Riguardo al massimo campionato nazionale, ha risposto in particolare a domande sul "suo" Udinese, sull'arrivo Lucca al Napoli e sulle squadre che si aspetta al vertice della classifica.

Ecco cosa ha detto sui rossoneri: "Aspettiamo il mercato. Bisognerà capire come si muoveranno ancora Milan e Juventus. [...] Mi piace il Milan di Allegri, può fare bene".

