Il Milan ha debuttato ufficialmente nella stagione 2025/26 con la vittoria per 2-0 contro il Bari . Ora manca meno di una settimana all'esordio in campionato. Alla prima giornata a San Siro ci sarà la Cremonese. Come sempre accade in questo periodo, vari opinionisti danno il loro parere sulla Serie A alle porte. Tra questi, è intervenuto Pasquale Marino , ex allenatore dell'Udinese, a tuttomercatoweb.com. Di seguito, si riportano alcune sue osservazioni.

Marino fiducioso sul Milan di Allegri

A Marino sono state fatte molte domande sia sulla Serie A sia sulla Serie B. Riguardo al massimo campionato nazionale, ha risposto in particolare a domande sul "suo" Udinese, sull'arrivo Lucca al Napoli e sulle squadre che si aspetta al vertice della classifica.