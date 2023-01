Marianella su Zaniolo: “Al Tottenham farebbe l’alternativa di Kane”

Il giornalista Massimo Marianella ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle possibilità di vedere Zaniolo al Tottenham

Una delle questioni più spinose degli ultimi giorni è senza dubbio quella di Nicolò Zaniolo e la sua rottura con la Roma . In merito è intervenuto il noto giornalista Massimo Marianella , che ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla possibilità, in realtà abbastanza lontana, di vederlo giocare al Tottenham , dove farebbe la riserva di Harry Kane . Di seguito le sue parole.

Le parole di Massimo Marianella su Nicolò Zaniolo

“Quando sta bene ha le caratteristiche per giocare in Premier League. Con un allenatore italiano il Tottenham poteva essere un idea ma lì andrebbe a fare l’alternativa dietro Harry Kane, non il titolare”. Zaniolo, la Roma vuole scatenare un'asta: le ultime.