Marianella: “Vi spiego perché il Milan si è mosso per De Ketelaere”

Massimo Marianella, noto giornalista e commentatore, ha parlato di Charles De Ketelaere, giovane trequartista del Club Brugge nel mirino del Milan. Maldini e Massara sono andati anche in missione in Belgio, segno di quanto ci tengano a portare in rossonero il classe 2001. E Marianella, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, spiega il perché: "Ha senso dell’inserimento, a volte fa l’esterno ma ha giocato anche attaccante in carriera. Giocatore giovane che ha già vestito una maglia importante, quella del Club Bruges. Conosce l’Europa importante, è stato protagonista, ha segnato dei gol… Il Milan non si sarebbe mosso con questa decisione per un giocatore che non ha quel tipo di futuro che ha De Ketelaere, questo sicuramente".