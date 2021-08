Marianella su Yacine Adli: “Può essere una bella scommessa per il Milan”

Massimo Marianella, noto giornalista e commentatore, ha espresso il suo parere su Yacine Adli, centrocampista nel mirino del Milan

Massimo Marianella, noto giornalista e commentatore, ha espresso il suo parere su Yacine Adli, centrocampista del Bordeaux nel mirino del Milan. Il costo è di 12 milioni di euro, ma i rossoneri stanno lavorando per abbassare il prezzo. Il ragazzo ha le qualità giuste per agire sia da centrocampista centrale che da trequartista e l'infortunio occorso a Franck Kessié potrebbe accelerare i tempi. Questo il parere di Marianella su Adli, dagli studi di 'SkySport24': "E' un buonissimo giocatore, gli manca ancora la continuità. Può essere però una bella scommessa, ha grandi potenzialità. A certi livelli la continuità è fondamentale, soprattutto quando vesti la maglia di certe squadre". Il Milan punta tutto su Yacine Adli. Ecco come stanno le cose.