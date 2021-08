Marianella: “Il Milan farà bene e Giroud potrebbe segnare 15-20 gol”

Massimo Marianella ha parlato di Olivier Giroud ai microfoni di Sky Sport: "Il francese può fare 15-20 gol, il Milan mi piace"

Massimo Marianella ha parlato del Milan e di Olivier Giroud ai microfoni di Sky Sport. Il noto opinionista ha fatto un commento generale sui rossoneri per poi scendere più nel dettaglio per analizzare i singoli giocatori: "Io credo che il Milan possa fare molto bene".

"Giroud? Parliamo di un calciatore che è nella seconda parte della sua carriera, ma in Italia può fare 15-20 gol in una stagione". Marianella stravede per l'attaccante francese e non è la prima volta che lo riempie di elogi. Anche in passato aveva speso parole al miele per l'ex giocatore del Chelsea.