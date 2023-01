L’arbitro Maresca sulla Supercoppa: “Non può che essere un orgoglio”

L'arbitro Fabio Maresca ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla Supercoppa affermando come per lui sia stato un orgoglio

Fabio Barera

Il direttore di gara Fabio Maresca, che ha arbitrato la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, è ritornato sull'argomento ai microfoni di Radio Rai 1, nella trasmissione Radio Anch'io Sport. Il fischietto italiano ha dichiarato come sia stata per lui una tappa importante per la sua carriera e come sia stato anche un orgoglio. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Fabio Maresca sulla Supercoppa Italiana — "È stata una serata importante per la mia carriera. A carattere generale, un evento come questo, che assegna un trofeo, dove si rappresenta tutto il gruppo arbitrale, non può che essere un orgoglio.

"Il percorso che porta ad arbitrare una gara del genere, mi ha reso più consapevole e ha cambiato molto anche il mio arbitraggio a livello comportamentale. Credo di essere più in grado di interpretare la partita nella maniera più giusta e questo è un valore aggiunto rispetto ai primi anni di Serie A".