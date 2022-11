Marelli sul fallo di Marin su Osimhen: “Non è un grande rigore, ma è rigore”

Dopo il pareggio contro la Cremonese, il Milan ha perso due punti sulla capolista Napoli, che continua a viaggiare a ritmi altissimi e quasi insostenibili. Nella giornata di ieri, però, la partita contro l'Empoli è stata più dura del previsto per gli azzurri, che l'hanno sbloccata solo nel secondo tempo con un calcio di rigore. Un penalty che ha diviso, dal momento che il contatto tra Razvan Marin e Victor Osimhen in area di rigore non sembra poi così solare. Luca Marelli , commentatore arbitrale di 'DAZN', ammette tutto ciò ma, a suo avviso, la decisione dell'arbitro Pairetto è stata giusta. Queste le dichiarazioni.

"Non è un grande rigore, ma è un rigore. E' importante la posizione di Pairetto: se non fosse intervenuto, il VAR non avrebbe potuto dire niente perché l'entità del contatto non era tale da portare l'assistente a segnalare il fallo. Il contatto c'è, non è inventato il rigore".