Marelli: “Italiane in Europa, che sfortuna con gli arbitri tedeschi!”

Luca Marelli , commentatore arbitrale di 'DAZN', ha parlato della sfortuna delle italiane in Europa con gli arbitri tedeschi. Nel commentare l'espulsione di Manuel Lazzari contro lo Sturm Graz in Europa League. l'ex arbitro ha tirato in ballo anche la prestazione di Daniel Siebert , che ha di fatto rovinato Milan-Chelsea con una decisione a dir poco scellerata. Queste le dichiarazioni rilasciate dagli studi di 'DAZN'.

"Primo giallo giusto per comportamento scorretto e antisportivo nei confronti di un avversario. Il fattaccio avviene nel finale di primo tempo: l'arbitro non ha visto nulla ed è andato a sensazione, cosa sbagliata e ancor più sbagliato a quel punto è estrarre un cartellino che porta al rosso e cambia il match. In ogni caso non è un gesto da ammonizione, l'arbitro c'è cascato con entrambe le scarpe a causa della reazione del giocatore dello Sturm Graz. Chiaramente il VAR non può intervenire su un'ammonizione. Italiane sfortunate con gli arbitri tedeschi: il Milan è stato penalizzato, i rigori fischiati al Napoli sono dubbi e stasera c'era un arbitro in confusione dal primo minuto e che non si è mai fatto rispettare".