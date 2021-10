Marelli e l’errore di Çakir in Germania-Romania: “Ultimamente ci prende poco”

Cuneyt Cakir, dopo gli errori in Milan-Atletico Madrid, ha fischiato un rigore inesistente poi cancellato dal VAR in occasione di Germania-Romania

Cuneyt Cakir, dopo gli errori in Milan-Atletico Madrid, ha fischiato un rigore inesistente poi cancellato dal VAR in occasione di Germania-Romania, match valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. L'arbitro Luca Marelli, ai microfoni di 'Tutti Convocati', ha lanciato questa frecciatina al fischietto turco: "Ho apprezzato che il VAR sia intervenuto sulla decisione di Cakir in Germania-Romania, perché c'era veramente poco. Diciamo che Çakir ultimamente con i rigori ci prende poco".