Marchisio: “Milan? L’unico per cui avrei ceduto prima della Juventus”

Marchisio avrebbe potuto vestire la maglia del Milan: le sue parole

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e dello Zenit, ha parlato ai microfoni di ‘Fanpage.it‘. Queste le dichiarazioni di Marchisio sul suo passato bianconero e sulla sua ammirazione anche per il Milan. “La Juventus è stata una seconda famiglia non da quando sono arrivato in prima squadra ma da quando ho iniziato, dal 1993 – ha detto Marchisio -. Tornare in bianconero? Vedremo in futuro se ci sarà occasione. È importante quello che hai lasciato, non solo come trofei e vittorie, ma anche come ricordo per i tifosi. Il Milan? “C’erano state delle avances da parte del Milan nei miei riguardi e ho sempre detto che l’unica squadra per cui avrei potuto cedere prima di iniziare con la Juventus sarebbe stato il Milan – ha concluso Marchisio -. E non ho ceduto”. JUVENTUS, È TORNATO ÁLVARO MORATA: LE SUE STATISTICHE IN CARRIERA >>>