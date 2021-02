Marchisio: “Milan attrezzato per lo scudetto, ma la Juventus… | News

Milan, Marchisio parla della lotta scudetto

Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Marchisio si è soffermato sulla lotta scudetto, concentrandosi in particolar modo sul Milan.

"Scudetto? La Juventus è un gradino sopra tutte le altre al momento, ma anche il Milan è una squadra attrezzatissima e ha vinto tutte le partite tranne quella contro le bianconere, in campionato. Una competitività così alta non può far che bene a un movimento che è destinato a crescere ancora. E l'ingresso nel professionismo nelle prossime stagioni è un altro bel tassello per l'intero settore".