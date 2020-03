Marchisio: “Ho sempre avuto grande ammirazione per il Milan”

NEWS MILAN – Claudio Marchisio, classe 1986, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ rivelando: “Ho sempre avuto grande ammirazione per il Milan ma ho preso la decisione di non continuare in Italia perché in Serie A volevo indossare solo la maglia della Juventus oltre a quella dell’Empoli nel 2007/08“.

I rossoneri, in passato, avevano a più riprese seguito Marchisio, che ha totalizzato, con i bianconeri, ben 389 gare, segnando 37 gol, in undici stagioni tra Serie B (stagione 2006-2007, anno del suo esordio con la ‘Vecchia Signora‘) e, naturalmente, massimo campionato. Marchisio, con la Juventus, ha vinto 7 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 4 Coppe Italia e, per l’appunto, un torneo cadetto.

Ha concluso la sua lunga e vincente carriera dopo aver disputato una stagione nella Russian Premier League, dove ha indossato la maglia dello Zenit. A San Pietroburgo ha allenato anche un tecnico accostato, nuovamente, alla panchina rossonera. Per i dettagli, continua a leggere >>>

