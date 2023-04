Marchetti: “Milan e Inter hanno portato in Serie A lo spirito di Champions”

Le parole di Luca Marchetti su Milan e Inter

“Ogni settimana diciamo una cosa e nel giro di qualche giorno veniamo smentiti. Davamo per avvantaggiate le milanesi poi con una serie di risultati raccapriccianti hanno perso il vantaggio, poi l’ultima giornata è stato il turno delle romane a perdere. Dicevamo di una Lazio continua e invece ha perso in casa col Torino, con tutte le giustificazioni del caso legate anche al lavoro di Ghersini. La Roma invece ha perso e male ieri a Bergamo. Le milanesi hanno portato lo spirito di Champions in campionato, ora bisognerà vedere le prossime partite. In questa corsa va inserita anche l’Atalanta, che è vero che ha avuto tanti infortuni ma comunque è lì. In questa corsa poi c’è sempre la Juventus e dovrebbero sbuffare i tifosi bianconeri. Bisogna mettersi l’anima in pace, fino a fine campionato noi non sapremo cosa succederà e credo che chiedere maggior velocità alla giustizia sportiva non sia la cosa più giusta.” LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Due nuovi nomi per l’attacco rossonero?