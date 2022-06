Marchetti: “Il Milan vince con i giovani. E non compra tanto per farlo”

L'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato della filosofia di un Milan che vince e crede nei giovani. Inoltre, come dimostrato spesso e volentieri, i dirigenti rossoneri non hanno mai comprato calciatori tanto per farlo. Queste le dichiarazioni nei suo intervento su 'Sky Sport'.

“Oggi il Milan ha dimostrato di poter vincere e di credere nei giovani. Un giocatore giovane sa che se oggi va al Milan non gli è precluso di giocare da titolare. Anche se vai in prestito, se c’è l’opportunità il Milan ti prende e ti compra. C’è un progetto, quando il Milan ti sceglie vuol dire che ha individuato in te un giocatore con determinate caratteristiche. La capacità del club è stata anche quella di non comprare tanto per farlo”. L'alternativa a Renato Sanches arriva dal Manchester City? Le ultime news di mercato