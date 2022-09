Marchetti: “Il Milan si diverte e rende semplice quello che non lo è”

La vittoria del Milan in Champions League nella sfida contro la Dinamo Zagabria, accresce il parare positivo degli addetti ai lavori. Anche il giornalista Luca Marchetti esalta il gioco della squadra di Stefano Pioli .

Il giornalista Luca Marchetti , si esprime così ai microfoni di TMW in merito al gioco espresso dal Milan in questo inizio di stagione:

"Il Milan è una squadra con una precisa identità, in Champions ha suonato lo stesso spartito del campionato. È una squadra che rende semplice quello che semplice non lo è: aggredisce l'avversario, gioca e si diverte. Ha la consapevolezza di poter proseguire la propria strada in Europa".