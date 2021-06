Marchetti: “Donnarumma al Psg? Sarà più ricco, ma non titolare al 100%”

L'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Attenzione alla titolarità di Gigio

L'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Gigio sicuro titolare in Francia? Non proprio. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Se hai un giocatore come Donnarumma che ha 22 anni ed è libero, la squadra la trovi. Il cerino è rimasto in mano a Raiola, ma ha trovato una soluzione. Se dovesse centrare tutti i bonus prenderà 60 milioni in 5 anni, quindi andrà a guadagnare più di quanto il Milan metteva sul piatto. Gigio sarà più ricco, ma non titolare al 100%. Navas ha fatto una stagione strepitosa, è amato dai tifosi e gli è appena stato rinnovato il contratto. Va incontro a una situazione che in passato c’è già stata: vedi Alisson che a Roma faceva il secondo a Szczesny. Un grande giocatore comunque non deve avere paura della concorrenza". Il grande Dino Zoff ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma